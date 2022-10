La moglie muore a 40 anni | lui realizza il suo ultimo grande sogno fatto coi Lego

I due con un pretesto hanno indotto l'anziano, che era con laa bordo di un'auto, a fermarsi, per poi rubargli due borse. L'uomo poi è morto poco dopo, in via Taddeo da Sessa, a causa di un ...Insieme a lui laBeatrice , scomparsa però a soli 40 anni nel novembre 2021. Costruita nel 2018 Era stata proprio la donna a proporre al marito di cimentarsi nell'allestimento della maxi Costa ...Il natante, lungo più di tre metri, verrà esposto a partire da venerdì alla Fiera Campionaria di Bergamo. Il costruttore punta al Guinness dei Primati: «Vedere sul libro dei record anche il nome di mi ...In manette è finita Raffaella Cedola, 45 anni: per lei le accuse sono quelle di concorso in furto pluriaggravato e morte come conseguenza di altro delitto ...