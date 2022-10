Il generale inverno spaventa sia Russia che Ucraina

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dovrebbe essere chiaro, soprattutto a Bruxelles, che dal punto di vista russo il modo più utile per continuare la guerra è acuire la crisi energetica dell’Occidente in vista dell’e preparare un fronte militare stabile per trascorrere il periodo del freddo e del fango. Per noi si tratta di portafogli, per gli ucraini di colpi continui portati a segno da droni e missili sulle centrali e infrastrutture elettriche, senza le quali la popolazione si ritroverà al freddo e al buio proprio nel momento climaticamente peggiore dell’anno. La stima attuale è che sia già stato reso inutilizzabile i 30% delle infrastrutture energetiche del Paese, motivo per il quale Zelensky avrebbe chiesto a Biden (e agli israeliani), la fornitura di sistemi di difesa adeguati. Al contempo il presidente ucraino e il suo entourage si rendono conto che un conflitto prolungato su larga scala e ...