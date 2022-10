(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIlha inviato una nota a firma della professoressa Marilina Mucci con cui hatosannita “Il Distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano ha scelto la forma di gestione del servizio idrico per tutti i comuni della provincia di Benevento. Come era stato da tempo preannunciato, la forma prescelta è stata la società mista partecipata al 49% dai privati, nonostante le richieste delABC, Unione Popolare, Movimento 5 stelle, sindacati (GGIL e USB), associazioni e 8 sindaci di scegliere la societàper difendere i diritti dei cittadini e tenere l’fuori dal mercato. Questo nel ...

anteprima24.it

Al termine i cuochi deloffriranno a tutti gli intervenuti la celebre panissa vercellese. ... il lago sotterraneo sotto la basilica di Sant'Andrea (che non esiste, c'è però dell'in un'......e che necessita di un sistema di raffreddamento quantificabile in un milione di metri cubi di... Benissimo hanno fatto quei cittadini che si sono uniti nelTrasparenza per Empoli, siamo ... Il Comitato Acqua Pubblica lancia nuove accuse alla governance dell'Ato NAPOLI - Il Comitato Esecutivo presenterà al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili le proposte pervenute dai gestori del Servizio Idrico Integrato da finanziare con risorse del P ...NAPOLI – Sette progetti per dire stop allo spreco di risorse idriche. Ottenere una riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile, aumentare la resilienza ...