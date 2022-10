Grillo incontra i parlamentari 5S e batte cassa | ' Il mio contratto di consulenza non si tocca'

viene visto aggirarsi in via di Campo Marzio, dove avrebbe preso possesso per un giorno anche della sede nazionale del partito, altro tema tabù per il Movimento delle origini. A poche decine ...Silvio Berlusconi torna a parlare in Senato dopo 9 anni: 'Sono felice, oggi è nato il mio 17esimo nipotino' L'ABBRACCIO CON CONTE M5s, Beppei suoi parlamentari DA MONTESSORI A CRISTOFORETTI Meloni, tutte le donne citate nel discorso per la fiducia alla Camera prima donna premier Giorgia Meloni alla Camera: governeremo per ...Beppe Grillo è ripartito ieri sera da Roma dove era venuto ad incontrare Giuseppe Conte e – quel che più aveva a cuore – i nuovi gruppi parlamentari. Curiosamente, la sua visita nella Capitale ...Il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni ottiene la fiducia anche dal senato, con 115 sì e 79 contrari. Dopo aver incassato l’appoggio di Montecitorio con 235 favorevoli, la premier è intervenuta a ...