Festa Napoli a fine partita | siparietto tra Ostigard e Osimhen VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilnon vuole fermarsi più e la vittori con i Rangers fa salire a dodici il numero di successi consecutivi (14 vittorie complessive). Il ragazzi di Spalletti si avvicinano alla sosta dei Mondiali con il primo posto del girone di Champions League a un passo, il primo posto in Serie A ancora stabile e, soprattutto, con nessuna sconfitta a referto in sedici partite disputate: dati davvero impressionanti e sorprendenti. Leo(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Uno dei protagonisti del match è stato Leo. Il difensore norvegese, al suo esordio assoluto in Champions League, è stato schierato titolare da Spalletti al posto di Juan Jesus e ha ripagato la fiducia del mister disputando un’ottima ...

Napoli da Vivere

... i 15 singoli usciti e da non perdere Tiberio di Martaè il mio singolo preferito di ... e tenta di lenire le sue pene tra le onde del mare e del suono di. Un magma sonoro che ribolle dalle ...Operavo come cantante sulla piazza die anche mio padre Egisto Sarnelli era ancora in ... Questo mese canterò alladi compleanno di un cinquantenne e pochi giorni dopo a quella di un ... La grande festa di Halloween a Città della Scienza di Napoli Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Per il Cholito doppietta e palma di migliore in campo. Per il difensore ex Genoa, gol all'esordio in Champions. Anche Politano esulta: "Sempre più in alto" ...