Versilia | pesca in mare anfore romane e le ributta in acqua - Cronaca - lanazione it

La Guardia costiera ha rintracciato il responsabile attraverso testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza del ...... effetti e conseguenze sull'ecosistema marino delle nostre coste"organizzato dal Circolo diSportiva Vecchia Viareggio A. S. D. in collaborazione con il Club Nautico. Relatore della ...Reperti archeologici di epoca romana, risalenti al periodo compreso fra la metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C., abbandonati nelle acque del por to di Viareggio (Lucca) sono stati scope ...di Walter Strata Undicesima edizione del premio internazionale Artiglio questa mattina alle 10.45 all’auditorium del teatro Puccini a Torre del Lago. La Fondazione Artiglio Europa e il Rotary Club Via ...