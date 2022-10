TgLa7d del 26 ottobre 2022

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Governo Meloni alla prova del Senato. Fiducia in serata Putin: rischio di conflitto mondiale resta molto alto Allarme Ema: in arrivo nuova ondata di Covid Papa: anche suore e preti hanno vizio porno ...

TGLA7

... rischio di conflitto mondiale resta molto alto Allarme Ema: in arrivo nuova ondata di Covid Papa: anche suore e preti hanno vizio porno su web - Governo Meloni alla provaSenato. Fiducia in ...Alla Camera la prima fiducia per Giorgia Meloni Opposizioni all'attacco. Domani si replica al Senato Migranti, Piantedosi: navi Ong non in linea con norme Sunak da re Carlo: è il nuovo premier ... Tgla7d del 24 ottobre 2022