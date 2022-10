Regno Unito | l' ”insistente” sveglia di Carlo III | così il nuovo Re inizia la giornata – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) ReIII ha avuto la sua primamattutina al suono – folkloristico quanto– di una cornamusa scozzese: tradizione introdotta dalla regina Vittoria 179 anni fa e da allora osservata nei confronti di tutti i monarchi regnanti britannici, almeno quando sono in sede a Londra. A certificarne l’entrata in vigore anche per il quasi 74enneè stato un filmato diffuso sul profilo Twitter ufficiale di Buckingham Palace. Le immagini mostrano il maggiore Paul Burns, ufficiale musicante del reparto d’onore del Royal Regiment of Scotland, aggirarsi a passo di marcia con il kilt in tartan d’ordinanza nei giardini di Clarence House e far risuonare le note della cornamusa sotto le finestre del sovrano. Lain realtà è simbolica, poiché la cerimonia si svolge alle 9 anche se magari a ...