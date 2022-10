Omicidio a Roma | 25enne accoltellato alla schiena

Trans trovata morta in albergo: arrestato un 35enne per l'di Ardea L'al culmine di una lite L'è avvenuto dieci minuti dopo le due della scorsa notte, quando la zona a ...Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in strada in via Publio Rutilio Rufo a, in zona Tuscolano. Sul posto, a pochi passi dalla metro Subaugusta , sono intervenuti i ...l'ipotesi è. ...Un giovane è stato trovato in fin di vita sul ciglio della strada. Sulla sua schiena sono stati ritrovati diversi tagli, riconducibili a un'arma da taglio. Nonostante la disperata corsa verso l'ospeda ...Svolta nelle indagini sull’omicidio di Alejandro Daniel Cabral, trans di origine argentine, trovata morta in un hotel a Roma lo scorso 5 ottobre. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni itali ...