Bce ancora aggressiva | verso un rialzo di 75 punti base

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il tasso di riferimento potrebbe salire al 2%, ma con le attuali aspettative di inflazione il costo del credito di politica monetaria resterà, in termini reali, negativo

... e sul fronte estero dalle prospettive di un nuovo maxi rialzo dei tassi. Una scelta ... Il nuovo esecutivo non haconquistato la piena fiducia dei mercati ed è chiamato a superare...aperte Hong Kong (+0,5%), Shanghai (+0,53%) e Singapore (+0,59%), chiusa per festività invece Mumbai. Negativi i futures sull'Europa e sui listini Usa alla vigilia della decisione della...La premier Giorgia Meloni ha attaccato la BCE sul rialzo dei tassi d'interesse di questi mesi e alla viglia di una nuova stretta ...Il tasso di riferimento potrebbe salire al 2%, ma con le attuali aspettative di inflazione il costo del credito di politica monetaria resterà, in termini reali, negativo ...