Baraonda per Il Paradiso delle Signore | un personaggio costretto a lasciare la serie?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’assenza di Anna è diventata sempre più difficile da sopportare per Salvatore, che sente anche incredibilmente la mancanza della piccola Irene, ma il detentore della verità è proprio Roberto Landi. I misteri si infittisce sempre di più e nessuno dove si trova Anna, la quale ha sempre detto di trovarsi in America per seguire le cure della madre, la quel si sarebbe dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico al cuore. Salvatore, su invito di Vittorio Conti ha poi inviato dei fiori nell’indirizzo americano dove la moglie ha detto di trovarsi, i quali non sono stati mai stati recapitati… ma quello che è successo al signor Armando ha dell’incredibile e anche Marcello è pronto a impegnare sul campo conoscente e conoscenti. Ilanticipazioni La nuova puntata de Il...

BaraondaNews

Alle ore 21.30,accogliere gli atleti provenienti da tutta Italia e non solo, è previsto un torneo a coppie fisse o(ci si può iscrivere anche da soli). In questo torneo saranno ...chi, da questainfernale, è stato spezzato.chi si è sentito fuori luogo e fuori tempo.chi si è sentito senza ruolo, senza scopo, senza motivo in questo teatro dell'assurdo. Ci ... Lillio Sforza Ruspoli, Principe Cerveterano Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' sconvolta Ambra Lombardo per la notizia ricevuta ieri. Una sua amica si è suicidata, come fa sapere tra le storie Instagram, dove condivide il dolore di questo momento: "E' arrivata la notizia di u ...