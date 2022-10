Al via progetto ' Si Può' per tempo libero e turismo accessibili

Agenzia ANSA

In una delle numerose esperienze attuate nell'ambito delSiPuò, ad esempio, abbiamo reso completamente accessibile ai clienti con disabilità uno stabilimento balneare, e allo stesso tempo ...Anna Maria Tripodo, prenderanno ili lavori, introdotti e coordinati dalla prof.ssa Marina ... La Farina presenterà il"Ricicliamoci" - Il liceo classico F. Maurolico presenterà il... Clima:al via progetto su impatto ambientale al Liceo Galilei di Pescara Cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il progetto Si Può è stato ideato e supportato nello sviluppo dall Agenzia SocialNet (Agenzia di servizio sociale nazionale) con la ...2' di lettura Fano 26/10/2022 - Come UDC abbiamo seguito fin dall'inizio l'evolversi del progetto della società Romani con contatti diretti e interessamenti nelle sedi preposte, anche regionali, perch ...