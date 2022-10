Rishi Sunak | il nuovo primo ministro britannico | è un cripto entusiasta

AGI - La designazione dia nuovo premier britannico è la notizia dominante sulle prime pagine dei maggiori quotidiani internazionali, che ne sottolineano diverse sfumature: in alcuni casi, le più esteriori, come l'...Registrazione audio di "Collegamento con David Carretta suil prossimo primo ministro del Regno Unito", registrato martedì 25 ottobre 2022 alle 09:17. Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).Roma, 24 ott. In India l'indicazione di Rishi Sunak come premier in pectore del Regno unito è stata accolta con grande orgoglio: si tratta del primo capo di governo britannico di origine… Leggi ...Liz Truss ha lasciato stamane Downing Street, a chiusura del periodo da premier più breve e tra i più criticati della storia britannica, con il classico discorso di rito pronunciato dinanzi al marito, ...