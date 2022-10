Inter - Viktoria Plzen | la ' finale' di Inzaghi Il tecnico sicuro che la squadra non lo deluderà

Plzen è una "finale". Questo ha detto, e ripeterà, Simone Inzaghi ai suoi giocatori. Ieri il tecnico ha parlato alla squadra analizzando la prestazione al Franchi, ma soprattutto ...Commenta per primo Il calciatore delPlzen Ludek Parnica ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l': 'Vogliamo fare la miglior partita possibile, non soltanto per il Plzen, ma anche per la Repubblica ...Il tecnico piacentino reintegra in gruppo due calciatori rimasti indisponibili finora, l'obiettivo è il passaggio di turno in Champions League ...Michal Bilek, tecnico del Viktoria Plzen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Dobbiamo essere più attivi ...