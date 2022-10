(Di martedì 25 ottobre 2022) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Undi 56 anni ha perso la vita mentre lavorava su una tubatura nel termovalorizzatore di Parona, nel. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 16. L'uomo stava effettuando unsu alcune tubature sotto pressione, quando improvvisamente è statoda un cumulo di. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un elisoccorso, un'automedica e una ambulanza, oltre a carabinieri, vigili del fuoco e tecnici dell'ats competenti per glisul lavoro. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

La Svolta

... esultanza gol Frenkie de Jong Mundo Deportivo ricorda in un articolo glipiù strani ... è rimasto fuori dai giochi per sei mesi, nel 2012, dopo essere statodalla sua stessa auto. ...... un altro calciomercato con gemme inedite in vetrina, un'altra serie dipiù o meno lunghi,... Oppure chi avrà, con gran calma e per tempo utile, nel proprio settore giovanile. Perché ... Ultimo'ora: Infortuni: investito da sabbia durante un intervento, morto operaio nel pavese Milano, 25 ott. (Adnkronos) – Un operaio di 56 anni ha perso la vita mentre lavorava su una tubatura nel termovalorizzatore di Parona, nel pavese. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima ...E' successo in via del Mulino, all'interno di un termovalorizzatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri e ispettorato del lavoro ...