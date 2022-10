GUIDA TV 25 OTTOBRE 2022 | MORGANE | LA JUVE IN CHAMPIONS | IL COLLEGIO E LE IENE

Piceno Oggi

Di seguito i convocati dell'Italia per i Mondiali 2022 di ginnastica artistica , gli azzurri gareggeranno lunedì 31alle ore 16.50 nel turno di qualificazione: quattro ginnasti per attrezzo, vengono considerati i tre punteggi migliori.... alladel nuovo governo, ha in mente. Ad annunciarlo la premier stessa, in occasione del suo primo discorso alla Camera tenutosi il 25, a un mese esatto dalle elezioni politiche. Un ... Arquata: domenica 30 ottobre arriva la presentazione della guida per la rinascita del territorio Promessa di matrimonio celebrata a 5 metri in fondo al mare per una coppia, lui istruttore e lei guida subacquea ...Il 31 ottobre sarà una giornata storica in quanto saranno lanciati due vettori pesanti. Si tratta del Falcon Heavy di SpaceX per una missione segreta della Space Force e un Lunga Marcia 5B della CNSA ...