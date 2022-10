Da Nilde Iotti a Samantha Cristoforetti | tutte le donne citate da Meloni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Da, eccole figure femminile che la premier ha voluto ricordare nel suo primo intervento da presidente del Consiglio a Montecitorio. "Come Cristina (Trivulzio di Belgioioso), elegante organizzatrice di salotti e barricate - ha detto Giorgiaalla Camera dei deputati - O come Rosalie (Montmasson), testarda al punto da partire con i Mille che fecero l'Italia. Come Alfonsina (Strada) che pedalò forte contro il vento del pregiudizio. Come Maria (Montessori) o Grazia (Deledda) che, con il loro esempio, spalancarono i cancelli dell'istruzione alle bambine di tutto il Paese". E ancora "Tina (Anselmi),(Jotti), Rita (Levi Montalcini), Oriana (Fallaci), Ilaria (Alpi), Mariagrazia (Cutuli), Fabiola (Giannotti), Marta ...

Nel discorso che Giorgia Meloni ha fatto alla Camera prima del voto di fiducia, la premier ha citato 16 nomi di donne. Alcuni più famosi come Tina Anselmi ,o Samantha Cristoforetti . E altri meno. Come Chiara Corbella Petrillo . Il premier Meloni: 'Sul Covid avremo approccio diverso'. La reazione di virologi (e no - vax) Ma chi è Chiara ...Elogiando uno dei padri della Ricostruzione assieme a figure comee Tina Anselmi la Meloni diventa una figura, per dirla alla inglese, conservatrice One - Nation, che si inserisce ...(LaPresse) Giorgia Meloni alcune delle donne che hanno 'rotto il tetto di cristallo' nel suo discorso programmatico alla Camera (solo per nome, senza ...Ferma condanna dei gesti ai danni delle due scuole superiori della Capitale. All’Eur divelti e svuotati anche gli estintori ...