Assalti a tir | dodici arresti in Puglia Polizia

CasertaNews

Nel deposito in via Provinciale sono stati rinvenuti sette mezzi (furgoni,e camion utilizzati ... Tutti e tre esperti ina portavalori. Il 56enne - che è un sorvegliato speciale - è ......della provincia di Foggia e specializzati ina portavalori. Leggi anche Il video del carabiniere che sventa rapina in tabaccheria: il militare si aggrappa al bandito in fuga Assalto al... Assalto al tir carico di sigarette, 4 arresti Assalto fallito ad Avellino, la tuta dell'Audace e il sospetto degli inquirenti. Fallisce l'assalto al blindato ...11:39:57 Nella mattinata del giorno 8 ottobre, personale della Squadra Mobile di Caserta e del Compartimento Polizia Stradale di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carc ...