' Ambulanza in ritardo' | Paula morta in casa per ulcera perforante La famiglia denuncia | omicidio colposo

ilGiornale.it

L'operatore risponde che avrebbero subito inviato un', ma passa il tempo e non si vede nessuno. Così circa un'ora dopo, alle 14.13, arriva la seconda chiamata. 'Non ha più sensibilità alla ...Ildell'Il personale sanitario arriva alle 15.40, ben due ore e 37 minuti dopo la prima chiamata effettuata da Rebecca. Paula è ormai agonizzante e ogni tentativo di rianimarla a ... "Ha il corpo viola". Ma l'ambulanza arriva dopo ore: così è morta Paula Morta a 23 anni per un'ulcera duodenale perforata. Ma secondo la sua famiglia, Paula Onofrei poteva essere salvata, se l'ambulanza non ...Una giovane è morta di ulcera perforata dopo essersi sentita male. L'ambulanza è arrivata dopo oltre due ore e mezza e per la donna non vi era ormai più nulla da fare ...