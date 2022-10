Secondo Usigrai è corretto riferirsi a Meloni come “la” Presidente | anche se nelle comunicazioni ufficiale si firma “il” Presidente

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Giorgia, la prima donna a ricoprire la carica didel Consiglio dei ministri, ha deciso cheufficiali utilizzerà il pronome maschile per indicare la sua carica, quindi sarannote “il” e non “la”. Ildell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, rispondendo all’agenzia di stampa Adnkronos, ha sostenuto che «è giusto dire la, la premier, la prima ministra» ma haprecisato che la lingua italiana non obbliga a utilizzare il femminile pera cariche ricoperte da donne. «I titoli al femminile sono legittimi sempre; chi usa ...

...cui è "cultura" chiamare Giorgia Meloni "bastarda" come ha fatto Saviano , ma guai a chiamarla " il presidente ", è arrivato il sindacato dei giornalisti della Rai (). Domenica ...'Va usato il femminile'il sindacato alcune direzioni delle testate starebbero 'chiedendo ... Ricordiamo che il contratto Raicontiene al proprio interno il Manifesto di Venezia che fa ...L'Usigrai chiede ai giornalisti Rai di chiamare Giorgia Meloni "la Presidente" anche contro la sua volontà Avevamo detto, subito dopo le elezioni, che Giorgia Meloni sarebbe stata il primo presidente ...Dopo l'Usigrai pure Boldrini e Murgia in campo: scomodano la grammatica per dar contro la Meloni e tirano in ballo i diritti delle donne che, però, sono un tema ben più serio ...