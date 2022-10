“Oggi mi fai anche un po’ piangere” | Grande lutto per Damiano dei Maneskin

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sono ore tristi perDavid, cantante e frontman dei, che ha perso una persona importante della sua vita. Il bello e dannato, frontman della band italiana che ha scalato tutte le classifiche mondiali in boom di successo strepitoso,vive ore di profonda tristezza. Il cantante originario di Roma ha dovuto dire addio ad una persona molto importante della sua vita, che ha voluto ricordare e salutare un’ultima volta con uno struggente post social, pubblicato sul suo profilo Instagram, checonta più di 5,2 milioni di follower.non è un tipo di persona che si espone troppo sui social. Per quanto possa trasformarsi in una vera e propria ‘bestia’ da palcoscenico, è molto geloso della sua vita privata e, in quanto tale, cerca di ...

Leggi anche > Damiano, morto il nonno del cantante dei Maneskin: 'Mi hai fatto ridere, mamianche un po' piangere' 'Ma come è possibile che non te ne sei accorta' chiede Barbara D'Urso. '...... chi sono la mamma e il papà del gieffino Sebbene in passato abbiano avuto dei problemi,... quando vedi una persona che fa quello che gli piace comea dirgli di non farlo ancora di più se gli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'attore Leslie Jordan è morto all'età di 67 anni, sembra abbia avuto un malore mentre era alla guida della sua macchina ...