Nikita Pelizon | chi sono i genitori | “Sono stata ripudiata da loro | ero diversa”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La mamma e il papà disarebbero testimoni di geova e, come ben sapete, hanno lerigidissime regole da rispettare (decisioni alle quali la concorrente del GF Vip si è ribellata interrompendo i rapporti con).ha quindi svelato alla coinquilina il retroscena sui: “Fanno parte di una comunità religiosa (testimoni di Geova ndr) quindi non puoi competere perché è un sentimento, una sensazione negativa dentro di te”, ha confessatoad Antonella. E ancora l’infanzia difficile, con la difficoltà di portare avanti la sua passione, ostacolata dai: “Facevo i compiti nella pausa tra un corso e l’altro, studiavo la Bibbia e facevo i compiti”. Ho fatto 12 anni di ginnastica ritmica e 3 anni di pallavolo. ...

Wilma Goich bacchettata da George Ciupilan, la reazione Wilma Goich è stata bacchettata da George Ciupilan. Dopo un aspro confronto con, il ragazzo è intervenuto sulla vicenda cercando di far capire a Wilma che il modo in cui si era rivolto aera stato sgradevole. Chiacchierando con gli altri compagni, Wilma ...Nelle scorse ore Patrizia si è confrontata consu alcune dinamiche di gioco. Patrizia ha dichiarato: "La negatività viene fuori comunque, la falsità viene fuori".invece ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tentativo di pace tra Nikita Pelizon e Wilma Goich al Grande Fratello Vip, dopo la discussione dei giorni scorso nata per questioni legate al cibo ...