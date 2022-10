Esplosivo tradizionale collegato a materiale radioattivo | ecco cos’è una “bomba sporca” e perché è diversa dall’atomica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Per decenni ha rappresentato il grande incubo degli eserciti occidentali, e non solo, impegnati nelle guerre in Medio Oriente e Asia Centrale. Si è ipotizzato che a utilizzarla potesse essere Osama bin Laden quando al-Qaeda stava affrontando la missione a guida americana in Afghanistan. In tempi più recenti lo stesso timore ha riguardato lo Stato Islamico di Abu Bakr al-Baghdadi. In queste ore, per la prima volta, ad essere accusato di poterla utilizzare è un esercito regolare: quello ucraino. Almeno stando alle dichiarazioni del ministro della Difesa russo, Serghej Shoigu, nel corso dell’incontro con gli omologhi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Turchia. Unada quella atomica, che deve la sua potenza distruttiva soprattutto all’utilizzato e alla capacità di reperire...