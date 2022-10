(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. - Dopo la recente autorizzazione da parte dell'Agenzia americana del farmaco Fda per l'immissione in commercio di Apollo Esg* nel trattamento dell'obesità, arriva la pubblicazione dello ...

La Svolta

Loclinico prospettico randomizzato multicentrico Merit ha coinvolto per 52 settimane 9 centri di gastroenterologia ebariatrica statunitensi - tra cui la Mayo Clinic, l'Università ......ridere Il pensiero di personaggi famosi vai alla gallery Qualche dato per riflettere Loha ... Dottore in odontoiatria, specialista inorale e autore di pubblicazioni scientifiche. '... Ultimo'ora: Chirurgia, studio conferma efficacia procedura bariatrica meno invasiva Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo la recente autorizzazione da parte dell'Agenzia americana del farmaco Fda per l'immissione in commercio di Apollo Esg* nel trattamento dell'obesità, arriva la..La Croce Verde di Lucca ancora a fianco dei giovani che sognano di diventare medici: ecco il bando per la 4^ edizione della borsa di studio intitolata alla memoria del dottor Piero Mungai, storico Pre ...