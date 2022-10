Armenia | due ragazzi gay postano l’ultimo bacio e si suicidano insieme

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Duearmeni, che si chiamavano Tigran e Arsen come si evince dai social media, hanno deciso di suicidarsie hanno postato le loro ultime foto su Instagram prima di lanciarsi dal ponte Davtashen, a Yerevan, la sera del 20 ottobre. “Lieto fine. Le decisioni sulla condivisione delle foto e sui nostri prossimi passi sono state prese da entrambi“, scrive uno dei duesul suo profilo Instagram, in cui ha postato le foto della coppia: in una delle foto, i due si scambianoprima di morire. Si ritiene che uno dei duefosse minorenne. A condividere la notizia è stato Pink, un importante gruppo per i diritti LGBTQ con sede a Yerevan, che ha dichiarato in un comunicato che la morte della giovane coppia “dimostra ancora una ...