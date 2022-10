Roma - Napoli diretta 0 - 0 | Irrati toglie un rigore agli azzurri

Due episodi che hanno generato non poche proteste durante, una scintilla di polemiche scattata in casa giallorossa dopo un intervento in ritardo di Lobotka su Pellegrini e poi esplosa nel finale di tempo per un rigore inizialmente concesso ai ...- Una scena, tre letture differenti. Mourinho che mima a Spalletti il tuffo del suo giocatore, lache protesta, l'arbitro che decide ma deve cambiare idea. La trama di questoavrebbe potuto essere stravolta a pochi minuti dall'intervallo. E' il 40', Ndombélé salta un avversario in area, Rui Patricio esce basso, i due vengono a contatto: per l'arbitro Irrati è ...54' -Bblitz di Zielinski che salta Cristante a metà campo, accelera e poi serve Kvaratskhelia che salta netto il diretto avversario e calcia in diagonale con il mancino trovando la chiusura in scivola ...54' -Bblitz di Zielinski che salta Cristante a metà campo, accelera e poi serve Kvaratskhelia che salta netto il diretto avversario e calcia in diagonale con il mancino trovando la chiusura in scivola ...