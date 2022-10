Roma | Curva Sud a rischio chiusura per il derby

... changemaker ed esperto di Performing media , fondatore di Urban experience di. Il 12 novembre ... da anni nell'organizzazione scientifica della storica associazione musicaleMinore , per la ...Neanche lui ragiona più di tanto sul fatto che se fece quel gesto è perché ladei romanisti ... Accade spesso a ottobre questo 'derby del sole' in quel di. Oggi come il giorno della frattura ...Stasera il big match Roma-Napoli non vedrà la presenza sugli spalti dei tifosi campani, infatti la trasferta dell'Olimpico è stata vietata ai residenti in Campania.Stasera il big match Roma-Napoli non vedrà la presenza sugli spalti dei tifosi campani, infatti la trasferta dell'Olimpico è stata vietata ai residenti in Campania.