Governo | De Micheli Pd | “Opposizione dura e radicale | ma dobbiamo decidere chi siamo”

(Di domenica 23 ottobre 2022) ROMA – “E’ ildella destra, con il lessico della destra e la sua modestia, soprattutto politica. La nostrasarà, ma non basterà.chi, chi rappresentiamo e dove vogliamo portare il Paese. Alla prima donna premier, Giorgia Meloni, faccio i miei auguri. La prima donna premier viene da destra e questo la dice lunga sulla sinistra di oggi. Ma per noi democratiche e democratici ora si apre una nuova stagione: il tempo di dare voce a chi non ha voce, il tempo della semina profonda per una nuova primavera”. E’ quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook la deputata del Pd Paola De, ex ministra delle infrastrutture. L'articolo L'Opinionista.

