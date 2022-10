Orizzonte Scuola

Ornella, Segretario NazionaleScuola, rivolge così il proprio benvenuto al nuovo responsabile del dicastero di Viale Trastevere e, più in generale al nuovo esecutivo targato Meloni. "Dopo ...'Non ci sono alternative. O si mette mano, in maniera decisa, a riportare la Calabria in Italia o la si distrugge completamente'. Lo afferma il segretario regionaleCalabria, Ornella. 'La Calabria, terra di rara bellezza - prosegue - è di fatto una terra di frontiera. Per raggiungere i nostri territori, o per muoversi da essi, occorre affrontare una ... Cuzzupi (Ugl Scuola): “Ministro le chiediamo di essere parte in causa e non gestore di potere” Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola, rivolge così il proprio benvenuto al nuovo responsabile del dicastero di Viale Trastevere ...“È il momento degli auguri, e noi al nuovo Ministro dell’Istruzione e del Merito, on. Valditara, li facciamo con la massima sincerità, ...