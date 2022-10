Battuta-horror | lo zio di Francesco Valdiserri distrugge Selvaggia Lucarelli | la vergogna più grande

(Di domenica 23 ottobre 2022) A Palazzo Chigi dopo il giuramento di ieri, sabato 22 ottobre, Giorgia Meloni è salita su un'Audi in fretta. Lo avevano notato tutti. La fretta era dovuta alla volontà di partecipare ai funerali di, il ragazzo falciato e ucciso da un'auto pirata, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera. La neo-premier, infatti, voleva portare la sua vicinanza alla famiglia in un momento così drammatico.aveva solo 18 anni e la sua morte ha avuto un impatto emotivo enorme. Bene, il punto è cheha pensato bene di fare ironia, di spargere odio e livore, sfruttando anche questa circostanza. Su Twitter, con chiaro riferimento al ministero della Sovranità alimentare tanto criticato da sinistra, ha scritto: "Giorgia Meloni abbandona il palazzo a bordo di una Audi. ...

Vogue Italia

Piove, quando la rabbia invade Roma (videointervista al cast)

Non è però più al primo posto: è stata infattida... Ryan Murphy ! Sì, il creatore di Dahmer si fa concorrenza da solo, con un nuovo titolo inquietante: The Watcher , miniseriee ......di recitare senza mai perdere il controllo o buttare via una riga di dialogo o una. Mentre ... dall'vacui. Per lei il film e il libro raccontano una storia di incomunicabilità, e l'... Film horror da vedere ad Halloween: 60+ titoli tra cui scegliere