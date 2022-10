Verdello | il mistero del cadavere mummificato trovato in un campo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 ottobre 2022). A fare la macabra scoperta è stata una donna che venerdì sera intorno alle 23 (21 ottobre) stava portando a passeggio il suo cane. A circa centro metri dalla strada, lungo via II Giugno, ha notato nei campi una sagoma umana: si tratta di unappartenente ad un uomo straniero scomparso da Milano un paio di mesi fa, come riporta il Corriere della Sera. I carabinieri della compagnia di Treviglio lo hanno identificato tramite i documenti che gli hannoaddosso. Il corpo è in pessime condizioni: impossibil, al momento, capire le cause del decesso: ovvero se sia morto per un malore o per mano di qualcuno. Tutte le ipotesi sono comunque aperte e il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia