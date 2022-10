Salernitana - Spezia 1 - 0 | Mazzocchi decide l' anticipo dell' Arechi - Sport - Calcio - quotidiano net

Commenta per primo Il suoha perso in casa dellae l'allenatore dei liguri, Luca Gotti , ha parlato del match a DAZN . 'Nel primo tempo facciamo una partita di ottimo livello, poi il primo tiro in porta dopo ...I granata battono i liguri con un gran gol di Mazzocchi, che basta a Nicola per conquistare i tre ...La Salernitana batte lo Spezia dopo oltre 100 minuti di gioco con un gol bellissimo di Mazzocchi. Gli ospiti nel primo tempo giocano meglio e si rendono più pericolosi con Agudelo, ma nella ripresa i ...Una volta annunciato l'addio al calcio giocato, Frank Ribery ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara di Salernitana-Spezia, gara in cui ha anche ricevuto una ...