Netflix fa infuriare gli abbonati | prezzi ancora più alti!

(Di sabato 22 ottobre 2022) La decisione presa danon è passata in secondo piano. I telespettatori sono assolutamente sul piede di guerra con l’emittente Cambi in vista perche influenzeranno la vicinanza e la fedeltà dei propri. Il colosso dello streaming on-line sta varando delle novità per cercare di non perdere denaro e credibilità. Dal 3 L'articolo proviene da Inews24.it.

La quinta stagione di The Crown che debutterà suil 9 novembre ha già dato adito a più di una polemica per il modo in cui racconta gli anni '... ma quello che ha fatto più di tuttoi ...... La regina Elisabetta ha "tutto il diritto di fare causa aper The Crown 5 " The Crown 5: il presunto tradimento di Filippo fatutti "The Crown 5" parlerà della relazione tra il ...Non guardate [The Crown](https://www.vanityfair.it/article/the-crown-5-tradimento-di-filippo-fa-infuriare-tutti){: target=_blank}. Gli amici di [Charles… Leggi ...La decisione di portare sullo schermo lo schianto della Mercedes su cui viaggiava la principessa nel 1997, a Parigi, non piace a nessuno. Perfino all'interno della stessa produzione c'è chi ammette di ...