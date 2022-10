Ex consigliere di Trump Bannon condannato a 4 mesi di prigione

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 22 ottobre 2022) L'exdell'ex presidente americano Donald, Steve, è statoa quattrodie una multa di 6.500 dollari per non essersi presentato davanti al comitato che indaga sull'attacco al Campidoglio del 6 gennaio, secondo CBS News.non ha prodotto un singolo documento per non presentarsi, rivendicando il privilegio esecutivo. Il Dipartimento di Giustizia aveva chiesto al giudice della corte federale Carl Nichols di condannarea seie una multa di 200.000 dollari. Qui il video del suo arrivo in tribunale a Washington.