Colloquio Shoigu-Austin La pace ancora lontana ma c' è l' ipotesi di tregua

Dall'inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio, il segretario alla Difesa, Lloyd Austin e il suo omologo russo, Sergei, si erano parlati solo una volta, il 13 maggio. L'americano aveva ...Chi è Vladimir Putin, l'uomo della guerra - guarda BENI SEQUESTRATI ALL'UCRAINA - Il ministro della difesa di Mosca Sergeyha avuto untelefonico con il Pentagono. Secondo il primo '...In Ucraina al via razionamenti dopo gli attacchi alle centrali elettriche. Una serie di esplosioni hanno scosso la città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Allarme per una diga vicino Kherson mina ...Il ministro della Difesa russa Shoigu e il segretario americano alla Difesa Austin hanno avuto una conversazione telefonica in cui hanno discusso di questioni di sicurezza internazionale e della situa ...