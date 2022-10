A Roma tornano e aumentano le domeniche ecologiche | tutte le date

... che non hanno vissuto il turno infrasettimanale come in altri Paesi,a farci compagnia con ...45 Fiorentina Inter CLASSIFICA SERIE A Napoli 26 Atalanta 24 Milan 2322 Lazio, Udinese 21 ...Riguardo invece l'intesa sulla fiscalità dei lavoratori transfrontalieri, in attesa ancora della ratifica delle Camere a, l'ambasciatore ha detto di ritenere che vi siano i tempi tecnici per una ...La città boccheggia, quasi rassegnata, tra rifiuti che sono ormai una avvilente costante della realtà cittadina. Un'emergenza che va avanti dal 2013 ...Domani si terrà all'Olimpico la sfida valida come posticipo dell'undicesima giornata di Serie A tra la Roma e il Napoli di Spalletti.