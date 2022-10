A che ora e dove vedere Berrettini-McDonald all’ATP Napoli oggi in TV e streaming

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 22 ottobre 2022) La prima semifinale didel torneo ATPvedrà l’azzurro Matteoaffrontare lo statunitense Mackenzie. Sulla carta una sfida non impossibile per l’attuale numero 2 del tennis italiano, approdato alle semifinali della TennisCup mostrando un buono stato di forma. Una vittoriagarantirebbe a Matteo di giocarsi la finale di domani, con la possibilità di conquistare il terzo trofeo stagionale dopo i successi di Stoccarda e al Queen’s sull’erba. L’altra semifinale sarà tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic, con buone possibile per il talento classe 2002 di qualificarsi all’atto conclusivo del torneo. Sarà derby azzurro in finale? Di seguito l’orario di inizio eil match di...