Vertice Ue a Bruxelles | manifestanti contro il regime iraniano

...delcomunitario: 'È andata bene', ha detto alle telecamere l'ex numero della Bce. Eppure, nelle ore precedenti, non sono stati nascosti i mugugni italiani contro Scholz e. Da una ...I manifestanti si riuniscono vicino al luogo deldel Consiglio europeo aper esprimere la propria solidarieta' ai manifestanti in Iran e invitare i leader dell'Ue a "mettere nella lista nera il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ...I manifestanti si riuniscono vicino al luogo del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles per esprimere la propria solidarieta' ai manifestanti ...Mario Draghi da Bruxelles: "Abbiamo sempre detto che la risposta alla crisi deve essere europea, dobbiamo preservare l'unità dei nostri Paesi, essenziale per imporre la massima pressione sulla Russia" ...