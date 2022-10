Paul Newman | la biografia definitiva che dice tutta la verità

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022)era un burlone. Per festeggiare la fine di Buffalo Bill ordinò aragoste per tutti - 200 aragoste - e fece friggere i guanti in pelle di daino di Robert Altman, servendogli poi come patatine.beveva forte e faceva moltissime saune, per sudare via quello che conevidenza gli stava facendo male. Nel periodo in cui smise con i superalcolici si accontentò della birra: sì, ma una cassa al giorno.si era inventato con il vicino di casa un condimento per insalate: se l’avesse venduto, avrebbe dato tutto in beneficenza. Fatturava diciannove milioni di dollari l’anno.andava in terapia: parlava dei figli, del matrimonio, della politica. E ha scritto un libro. Il Libro, maiuscolo. ...