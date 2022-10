Milano | Sala | ' il 26 novembre apre primo tratto della M4'

Adesso c'è anche una data ufficiale: "Il 26 novembre apre il primo tratto della M4". E' stato il sindaco diBeppead annunciare l'inaugurazione della nuova linea Blu della metropolitana . Al momento, entreranno in funzione le stazioni da Linate a Dateo. E, ha aggiuntosul suo profilo ...Il sindaco diBeppeha annunciato che il prossimo sabato 26 novembre aprirà il primo tratto della M4, la linea metropolitana che ...Ieri in Puglia sono stati effettuati 9.551 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.352 casi positivi, così suddivisi: 424 in provincia di Bari, 83 nella provincia BAT, 1 ...A Milano ci vogliono più taxi: il sindaco Giuseppe Sala ne è convinto nonostante gli autisti delle auto bianche siano da sempre contrari all'aumento delle licenze. "Credo che ne servano di più. (ANSA) ...