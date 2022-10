Inter | gaffe ‘The Sun’ su Lukaku | “Fuma” Il belga | “Persona sbagliata | i miei vi contatteranno presto”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Clamorosadel tabloid inglese The Sun, che si è reso protagonista di uno spiacevole scambio di. Il quotidiano britannico, infatti, ha pubblicato un articolo nel quale è immortalata unamentreuna sigaretta, scambiata per l’attaccante dell’Romelu. La reazione del centravantinon si è certamente fatta attendere, tanto che attraverso il proprio profilo Instagram ha annunciato provvedimenti: “Il giornale The Sun… state commettendo un errore con la. Continuate a giocare… Ivi”. https://www.instagram.com/stories/romelu/2953937871472807648/ SportFace.

