(Di giovedì 20 ottobre 2022) La Russia starebbe creando le condizioni mediatiche per nascondere un importante ritiro nella regione di Kherson. Perché è strategica la centrale idroelettrica di ...

La Russia starebbe creando le condizioni mediatiche per nascondere un importante ritiro nella regione di Kherson. Perché è strategica la centrale idroelettrica di ......al Consiglio europeo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso il timore che se la... città dell'orientale da poco riconquistata dall'esercito ucraino. Lo riferisce il ... Ucraina, la diga Kakhovka e il rischio catastrofe. Cos'è un'operazione false flag Volodymyr Zelensky ha espresso il timore che se la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, in Ucraina, cedesse per i bombardamenti russi potrebbero venir inondati 80 villaggi e la città di Kher ...“I paesi membri della Nato che stanno dando aiuto militare all’Ucraina si potranno fermare solo quando l’Ucraina vincerà questa guerra”. Lo ha detto Ingrida Simonyte, premier della Lituania, nella ...