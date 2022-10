Inter | Lukaku verso l'esclusione dai convocati per la Fiorentina

Finorasi è allenato poco, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per essere a disposizione di Simone Inzaghi nelle prossime gare prime della sosta. Per dare un contributo concreto, un passo ...Non l'inizio di stagione che si aspettava, ma Romelunon sarà solo una minestra riscaldata per l'. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe già un accordo di massima per la sua permanenza in nerazzurro anche ...Gli ultimi aggiornamenti su Romelu Lukaku per la sfida tra Fiorentina e Inter Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, arrivato in estate in prestito dal Che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...