Highlights Cremonese-Modena 4-2 | Coppa Italia 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di, partita valida per i sedicesimi di finale della. Sfida carica di emozioni, con gli ospiti che rimangono in 10 già a 22? ma non riescono a sopperire benissimo all’uomo in meno, anche quando, all’84’, i padroni di casa sono sul 2-0. Diaw, infatti, la riapre in un minuto, ma poi ai supplementari è Sernicola a chiudere con una doppietta. La formazione di Alvini ora affronterà il Napoli agli ottavi di finale. Ecco quindi, uno di fila all’altro, glie i gol di. SportFace.