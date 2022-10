Droni suicidi | sanzioni all' Iran | la guerra in Ucraina e la polveriera mediorientale

. Per saperne di più A scriverne, con competenza e documentazione, è Andrea Mottola, analista di RID (Rivista Italiana Difesa). Annota Mottola: "A differenza deida ricognizione ...20 ott 06:03 Usa: "prove abbondanti" dell'impiego diiraniani in Ucraina Gli Stati Uniti dispongono di 'prove abbondanti' dell'impiego didi fabbricazione iraniana da parte della ...La guerra in Ucraina si “mediorientalizza”. Sul campo e nelle politiche sanzionatorie che dopo la Russia investono l’Iran.Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 20 ottobre in tempo reale: ancora allarmi aerei su Kiev e altre città ucraine ...