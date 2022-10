Al via le consultazioni per il nuovo governo. L'incarico è atteso per domani

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - Lesono una prassi, cioè non una procedura prevista dalla Costituzione, con la quale il Presidente della Repubblica che secondo l'articolo 92 della Costituzione, "nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri”, dal 1947 ascolta riservatamente il parere dei presidenti emeriti, dei presidenti di Camera e Senato e dei gruppi parlamentari. Solo dopo questo passaggio il Capo dello Stato dà undi formare ilalla personalità indicata dalla maggioranza parlamentare. Davanti al Presidente, nello studio alla Vetrata sfilano dunque gli ex inquilini del Quirinale, in questo caso Giorgio Napolitano verrà sentito telefonicamente, poi i presidenti, i neoeletti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i capigruppo affiancati se lo ritengono anche dai leader di partito. Le ...

09:40 Il programma delleCominciano oggi al Quirinale leper la formazione del governo. Sergio Mattarella ha in prpgramma per oggi colloqui con il presidente emerito ...leggi anche Nuovo audio Silvio Berlusconi: cosa ha detto e che può succedere adesso 07:35 Oggi ilalleInizieranno oggi giovedì 20 ottobre leper la formazione del ...Prendono il via questa mattina lealper la formazione del Governo ... Ora lo Studio del Presidente alla Vetrata è il teatro delle consultazioni per la formazione del governo: qui, da oggi, il ...Meloni: Atlantismo o non nasce il governo.'' Via alle consultazioni: l'incarico forse già domani. Ma la maggioranza parte in crisi. Per gli esteri in corsa anche Crosetto e Urso. Cagliari, strage di ...