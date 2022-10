Al via le consultazioni | La Russa | Colloquio emozionante Da Fontana nessuna dichiarazione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "E' stato unmolto cordiale" . Così Ignazio La, in un breve saluto ai giornalisti dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Vi ringrazio, non...

Lorenzo Fontana sorride e scappa, una volta varcata la pesante porta di legno sorvegliata dai ... Leconvocate da Sergio Mattarella, una prassi non scritta nella Costituzione ma sempre ...2022 - 10 - 20 08:21:43 Il calendario delle. Alda oggi (e si chiudono domani) le al per la formazione del nuovo esecutivo. Dal presidente della Repubblica, , i primi ad essere ...Al via, oggi, le consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo. I primi a essere ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio ...(LaPresse) Sono iniziate al Quirinale le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. A palazzo il primo colloquio con il presidente del Senat ...