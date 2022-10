Meloni accelera per giurare domenica Contatti con Macron per il primo bilaterale della neo premier

... ancora non ci crediamo" 07:10 Consultazioni al Quirinale, ora si: l'incarico forse venerdì 07:08 Giustizia, ultima trincea. Il Cavaliere a: "Me lo devi". Ma la leader vuole Nordiosulla formazione dell'esecutivo. La leader di FdI potrebbe non avviare consultazioni, una volta ricevuto l'incarico, presumibilmente venerdì quando Mario Draghi sarà rientrato dal ...Guarda un po’. La destra vince le elezioni ed elegge alla presidenza della Camera Lorenzo Fontana, noto per le sue opinioni clericali e omofobe, radicalmente contrarie a quei nuovi ‘’diritti civili’’ ...AGI - Ignazio La Russa nega che ci sia "una sbandata" di Berlusconi su Vladimir Putin, altri 'big' di Fratelli d'Italia negano che l'uscita del Cavaliere - "ho riallacciato i rapporti" con il capo del ...