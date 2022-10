Libero Tv

Roma, 19 ottobre 2022 Il Presidente della Repubblica, Sergio, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione ...Il presidente della Repubblica, Sergio, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, il ... Mattarella riceve Draghi e altri ministri al Quirinale Roma, 19 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto ...(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2022 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto al Quirinale il Presidente del Consiglio dei ...