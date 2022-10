Governo | Berlusconi e la lista dei ministri | ' rebus' Giustizia

"A trattare sono Meloni e...", ha chiarito Tajani per il quale "ci vorranno ancora due - tre giorni" per risolvere il puzzle della squadra di. E all'ennesima domanda sul toto ...'Ho riallacciato i rapporti con Putin. Mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima per il mio compleanno. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. ...Doveva essere il momento del ritorno all’armonia. Dell’amicizia ritrovata tra Berlusconi e Meloni, archiviate le tensioni sul nodo Ronzulli. Ed è così che in effetti ...Il ddl prevede di riconoscere capacità giuridica al concepito. La sinistra: "Così l’interruzione di gravidanza diventa illegale". Il senatore: presento la proposta da anni, la 194 va applicata in tutt ...